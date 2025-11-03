PARTE DA ROMA IL 6 NOVEMBRE IL LEGAL CEO TOUR VI SPIEGO COME TRASFORMARE GLI AVVOCATI IN IMPRENDITORI

Parte da Roma il Legal CEO Tour, un viaggio che si pone di avviare una vera e propria trasformazione manageriale degli studi legali italiani. Un viaggio partito il 18 settembre scorso, quando, in un convegno alla Camera dei Deputati, è emerso un tema centrale: gli avvocati dispongono di competenze tecniche eccellenti, ma raramente ricevono una formazione imprenditoriale adeguata per gestire le proprie attività come vere imprese: "L'Italia ha bisogno di professionisti che tornino a guidare. Non solo a sopravvivere", ha dichiarato Matteo Daniele Tosi, fondatore di Business For Lawyers, la prima società di business mentoring in Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

