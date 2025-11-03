Parma-Milan con Pulisic forse anche titolare Rabiot scalpita anche se …
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998, ha quasi completamente smaltito l'infortunio e sabato prossimo ci sarà allo stadio 'Tardini' per Parma-Milan. Ma potrebbe non essere l'unico giocatore a ritornare in campo per il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, in settimana Pulisic tornerà in gruppo e a Parma ci sarà - 0 grazie ad un gol di Pavlovic che il Milan deve già iniziare a pensare alla prossima gara in casa del Parma, l'ultima ... Scrive milannews.it
Milan, infortunio Pulisic: le ultimissime in vista dell’11^ giornata - Buone notizie in casa Milan in vista della sfida dell'11^ giornata contro il Parma. Riporta fantamaster.it
Milan, Pulisic e Rabiot vogliono esserci a Parma: rinunciano al giorno di riposo concesso, si presentano a Milanello - Christian Pulisic e Adrien Rabiot lavorano per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri il prima possibile. Da msn.com