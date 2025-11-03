Parma-Milan con Pulisic forse anche titolare Rabiot scalpita anche se …

Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998, ha quasi completamente smaltito l'infortunio e sabato prossimo ci sarà allo stadio 'Tardini' per Parma-Milan. Ma potrebbe non essere l'unico giocatore a ritornare in campo per il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Parma-Milan con Pulisic, forse anche titolare. Rabiot scalpita, anche se …

