Parma Cuesta in vista del Milan | Ecco cosa dobbiamo fare Infortuni? Non sono nulla

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato in vista del prossimo match di campionato contro il Milan, in programma sabato prossimo al Tardini (ore 20.45): ecco le sue parole rilasciate al termine della gara contro il Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

parma cuesta in vista del milan ecco cosa dobbiamo fare infortuni non sono nulla

© Pianetamilan.it - Parma, Cuesta in vista del Milan: “Ecco cosa dobbiamo fare. Infortuni? Non sono nulla”

Leggi anche questi approfondimenti

parma cuesta vista milanIl Parma perde la partita e pezzi in vista della gara col Milan - Nella gara delle 18 della domenica, valida per il decimo turno di Serie A Enilive, il Parma è stato sconfitto dal Bologna in rimonta per 3- Come scrive milannews.it

PARMA - Cuesta: "Adesso bisogna alzare il livello e continuare a migliorare" - Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Bologna: "La linea è quella che vogliamo, ma adesso bisogna alzare il livello e continuare a migliorare. napolimagazine.com scrive

parma cuesta vista milanParma-Bologna, Cuesta: “I nostri avversari sono stati bravi e ci hanno aggredito subito” | OneFootball - Parma contro Bologna è una delle grandi classiche del calcio italiano, due piazze gloriose che hanno portato tanti trofei in Emilia- Riporta onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Cuesta Vista Milan