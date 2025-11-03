Park a pagamento alla Fornace Morandi Orizzonti non ci sta | Nuovo aggravio per i padovani
«Il recente provvedimento che rende a pagamento i parcheggi davanti alla Fornace Morandi si traduce in un nuovo costo per molti cittadini che ogni giorno si spostano per lavorare, studiare o curarsi. Cinquanta centesimi ogni mezza giornata possono sembrare una cifra modesta, ma per chi utilizza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
FOLIAGE A CANFAITO: SABATO E DOMENICA IL PARCHEGGIO SARA’ A PAGAMENTO - Il Comune di San Severino Marche ricorda che domani e dopodomani (sabato 1 e domenica 2 novembre), così come stabilito con apposita delibera di Giunta, il parche - facebook.com Vai su Facebook
"Fornace Morandi. Resta la ciminiera che va conservata" - Proposta di conservare la ciminiera della fornace Morandi a Civitanova per creare un parco pubblico, ricordando la storia della famiglia e il loro contributo nel settore cinematografico e industriale. Scrive ilrestodelcarlino.it