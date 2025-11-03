Paris ’75 la finale di Coppa Campioni del Leeds dimenticata defraudato dagli arbitri e gli hooligans si scatenarono
La finale di Coppa dei Campioni del 1975 — disputata il 28 maggio al Parc des Princes di Parigi — fu una delle più controverse e burrascose della storia del calcio europeo. Si affrontarono Bayern Monaco e Leeds United, e la partita divenne celebre non solo per il risultato (2-0 per i tedeschi), ma soprattutto per gli errori arbitrali, la violenza sugli spalti e la successiva squalifica del club inglese. Il Leeds United arrivava alla sua prima finale di Coppa dei Campioni, dopo anni di grande calcio ma anche di amarezze e sconfitte in finali internazionali. Il Bayern, invece, era la squadra simbolo del calcio tedesco del tempo, con campioni come Franz Beckenbauer, Sepp Maier e Gerd Müller, già vincitrice della coppa l’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
