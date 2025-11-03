Parigi vuole mettere al bando Shein | Tra i suoi prodotti on line ci sono bambole gonfiabili pedopornografiche

La Francia ha accusato Shein, colosso dell’e-commerce cinese, di aver messo in vendita delle bambole gonfiabili pedopornografiche. In seguito, il ministro dell’Economia Roland Lescure, in un’intervista a Rmc e Bfm Tv, ha avvertito che se “questi comportamenti si ripeteranno chiederò che la piattaforma Shein venga vietata sul mercato francese”. “La legge è molto chiara – ha ribadito il ministro – se ci sono comportamenti che si ripetono o se gli oggetti in questione non vengono rimossi entro 24 ore, il governo può chiederlo”. Secondo le sue parole, questa presa di posizione è prevista dall’ordinamento giuridico nazionale anche per “atti terroristici, traffico di droga e pedopornografia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

