Parigi 2025 p 6 | Sinner torna re del mondo
Proprio nella capitale di Francia, dove nel 2024 era diventato il n. 1, realizza quello che sembrava impossibile. Scavalca Alcaraz prima delle Atp Finals, grazie alla doppietta imperiale Vienna e Parigi. Musetti alla finestra per Torino, domani torna in campo ad Atene. Vi aspettiamo alle ore 9 per una nuova diretta di TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport! #JannikSinner #Tennis #ATPTour #Sinner #Alcaraz #ATPFinals #OASport #TennisMania #Vienna #Parigi #Musetti #RankingATP #ATPFinals. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Vittoria al Masters 1000 di Parigi per Jannik Sinner, l'ultimo della stagione. Ora alle Finals di Torino sarà di nuovo testa a testa con Alcaraz Vai su Facebook
? Appunti di viaggio +++N.1 a Parigi, ancora una volta. Non abbiamo ancora finito le parole perché ogni volta Sinner ci emoziona sempre di più. Tornare n.1 al mondo senza giocare tre mesi da innocente è la più grande giustizia che si è concesso. Solo gra - X Vai su X
Atp Parigi, i risultati di oggi: Zverev, Auger-Aliassime e Bublik in semifinale - Il tedesco è in semifinale al Masters 1000 di Parigi: decisiva la vittoria contro Medvedev in tre set. Si legge su sport.sky.it
Sinner batte Aliassime (6-4 7-6) e vince il Masters 1000 di Parigi: Jannik torna numero uno del mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- leggo.it scrive
LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-4, 7-6, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: IL RE SOLE TORNA N.1 DEL MONDO! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO GIOCA SINNER A TORINO: LE DUE IPOTESI LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SINNER QUANTO HA GUADAGNATO SINNER COL ... Segnala oasport.it