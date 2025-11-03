Parigi 2025 p 6 | Sinner torna re del mondo

Proprio nella capitale di Francia, dove nel 2024 era diventato il n. 1, realizza quello che sembrava impossibile. Scavalca Alcaraz prima delle Atp Finals, grazie alla doppietta imperiale Vienna e Parigi. Musetti alla finestra per Torino, domani torna in campo ad Atene. Vi aspettiamo alle ore 9 per una nuova diretta di TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport! #JannikSinner #Tennis #ATPTour #Sinner #Alcaraz #ATPFinals #OASport #TennisMania #Vienna #Parigi #Musetti #RankingATP #ATPFinals. 🔗 Leggi su Oasport.it

