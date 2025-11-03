Pareggio e rimpianti granata la voce dei tifosi | Abbiamo gettato al vento due punti

Salernotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Salernitana gioca un tempo, crea occasioni da gol alla ripresa ma pareggia a Latina. Pareggia soltanto. Il Benevento ha in mano il pallino per l'aggancio in classifica, ma si fa raggiungere in casa dal Sorrento. Il potere non logora chi ce l'ha: i granata sono ancora la formazione capolista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

