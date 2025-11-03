Siena, 3 novembre 2025 – L’appuntamento è per oggi dalle 17 alle 19 in piazza Matteotti dove ci sarà una raccolta firme contro il Parco Eolico nelle Crete, organizzata dal Partito Democratico di Siena, insieme al comitato “Difendiamo le Crete Senesi ” e al club senese degli Amici della Terra, sarà in Piazza Matteotti. Nel mirino il progetto “Parco Eolico H002” che il Governo è messo in agenda e che interesserà il Comune di Asciano. Da mesi ormai la battaglia si è inasprita con l’amministrazione comunale che si è messa di traverso all’installazione di dieci pale alte 200 metri in un’area agricola di grande valore produttivo e paesaggistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco eolico nelle Crete Senesi, raccolta firme in piazza Matteotti