Parcheggio Zuretti sit-in contro i divieti e le aggressioni | La piazza è di tutti
L’ultimo episodio segnalato, in ordine di tempo, risale a una settimana fa. Un cittadino foggiano aggredito verbalmente da due soggetti davanti al parcheggio Zuretti. La sua “colpa” è stata quella di aver attraversato il marciapiede del parcheggio in compagnia della famiglia e del proprio cane di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Foggia, cittadini e cani in sit-in al parcheggio Zuretti: “La città va liberata dai prepotenti” - X Vai su X
"LIBERIAMO LA CITTÀ DAI PREPOTENTI" Foggia, cittadini e cani in sit-in al parcheggio Zuretti: “La città va liberata dai prepotenti” - Video - facebook.com Vai su Facebook