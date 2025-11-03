Parcheggio Zuretti sit-in contro i divieti e le aggressioni | La piazza è di tutti

Foggiatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo episodio segnalato, in ordine di tempo, risale a una settimana fa. Un cittadino foggiano aggredito verbalmente da due soggetti davanti al parcheggio Zuretti. La sua “colpa” è stata quella di aver attraversato il marciapiede del parcheggio in compagnia della famiglia e del proprio cane di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

