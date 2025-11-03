Papà vuole sposarti | le immagini della proposta di matrimonio di Charles Leclerc ad Alexandra Saint Mleux con il bassotto Leo

“Mr. & Mrs. Leclerc” e l’emoji di un anello. È bastato un post su Instagram, pubblicato domenica sera, a Charles Leclerc per annunciare ufficialmente il suo imminente matrimonio con la fidanzata, la modella e influencer francese Alexandra Saint Mleux. Il pilota della Ferrari, 28 anni, e la compagna, 24 anni, si preparano così al grande passo dopo circa due anni di relazione. L’annuncio social ha scatenato l’entusiasmo dei fan, ma sono stati i dettagli della proposta a catturare l’attenzione: Leclerc ha organizzato tutto in un’atmosfera estremamente romantica, in una stanza riempita di migliaia di rose rosse, candele e persino biscotti personalizzati in rosa e bianco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

