Papa Leone XIV si ferma a sorpresa in Basilica | un gesto che commuove Roma

Momenti di intensa spiritualità hanno segnato la giornata di Papa Leone XIV, che nel pomeriggio si è recato " a sorpresa " presso la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Qui, il Pontefice si è raccolto in silenzio per alcuni minuti di preghiera sulla tomba di Papa Francesco, il suo predecessore, scomparso meno di un anno fa. L'immagine del Santo Padre in raccoglimento ha commosso i presenti e il gesto è stato interpretato come un segno di profondo rispetto e continuità spirituale con il pontificato precedente. Dopo aver reso omaggio al suo predecessore, Leone XIV si è fermato anche davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani, una delle immagini mariane più venerate della cristianità, conservata proprio all'interno della Basilica.

