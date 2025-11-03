Papa Leone XIV Messa in suffragio del defunto Pontefice Francesco e dei Cardinali e Vescovi defunti

Papa Leone XIV ha celebrato la messa in suffragio di Papa Francesco e dei cardinali defunti nell’anno. In collegamento Paolo Fucili da Piazza San Pietro TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV, Messa in suffragio del defunto Pontefice Francesco e dei Cardinali e Vescovi defunti

