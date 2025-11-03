Papa Leone XIV Messa in suffragio del defunto Pontefice Francesco e dei Cardinali e Vescovi defunti
Papa Leone XIV ha celebrato la messa in suffragio di Papa Francesco e dei cardinali defunti nell’anno. In collegamento Paolo Fucili da Piazza San Pietro TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Argomenti simili trattati di recente
Un Chirografo di Papa Leone XIV, diffuso questa mattina, ha stabilito San John Henry Newman Santo Patrono della Pontificia Università Urbaniana. Vai su Facebook
Santa Messa Ognissanti 2025, Angelus Papa Leone XIV/ Diretta video Rai 1: Newman diventa Dottore della Chiesa - Santa Messa Ognissanti 2025 con Papa Leone XIV: l'Angelus in Vaticano col Giubileo del Mondo Educativo. Secondo ilsussidiario.net
Leone XIV: così l’amato papa Francesco ha insegnato la speranza cristiana - La Messa presieduta da papa Prevost in suffragio del suo predecessore e dei cardinali e vescovi morti nell’ultimo anno. Riporta msn.com
Papa Leone XIV, Messa per le equipe sinodali: “Bisogna costruire una Chiesa umile” - Papa Leone XIV ha celebrato la Messa per il Giubileo delle equipe sinodali affermando la necessità di costruire una Chiesa umile al servizio. Riporta lalucedimaria.it