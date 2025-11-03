Papa Leone prega su tomba di Francesco

21.30 In serata Papa Leone XIV si è fermato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a pregare davanti alla tomba di Papa Francesco e davanti all'icona della Vergine, Salus Populi Romani. Ha proseguito poi verso Castel Gandolfo. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Ieri sera Leone si era già recato nelle Grotte della Basilica di San Pietro,dove sono sepolti altri suoi predecessori e ha presieduto la messa in suffragio dei cardinali e dei vescovi morti l'ultimo anno,una tradizione nell'ambito della commemorazione dei defunti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it