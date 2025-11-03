Papa Leone prega su tomba di Francesco
21.30 In serata Papa Leone XIV si è fermato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a pregare davanti alla tomba di Papa Francesco e davanti all'icona della Vergine, Salus Populi Romani. Ha proseguito poi verso Castel Gandolfo. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Ieri sera Leone si era già recato nelle Grotte della Basilica di San Pietro,dove sono sepolti altri suoi predecessori e ha presieduto la messa in suffragio dei cardinali e dei vescovi morti l'ultimo anno,una tradizione nell'ambito della commemorazione dei defunti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Questa sera Papa Leone XIV si è fermato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a pregare davanti alla tomba di Papa Francesco e, successivamente, davanti all’icona della Vergine, Salus Populi Romani. Ha proseguito poi verso Castel Gandolfo. ( Sala Stam - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva - X Vai su X
Leone XIV si è fermato a pregare sulla tomba di papa Francesco - Prima di andare a Castel Gandolfo, Prevost ha voluto fermarsi nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si è fermato prima davanti alla tomba del ... Da msn.com
Papa Leone in preghiera sulla tomba di Francesco - Questa sera Papa Leone XIV si è fermato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a pregare davanti alla tomba di Papa Francesco e, successivamente, davanti all'icon ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Papa Leone in preghiera sulla tomba di Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore - La visita del Pontefice a sorpresa nella chiesa dove sono custodite le spoglie di Bergoglio, questa mattina la messa in San Pietro per il suo predecessore e i ... Si legge su repubblica.it