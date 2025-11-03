Papa Leone in preghiera sulla tomba di Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore
La visita del Pontefice a sorpresa nella chiesa dove sono custodite le spoglie di Bergoglio, questa mattina la messa in San Pietro per il suo predecessore e i cardinali e vescovi defunti nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un Chirografo di Papa Leone XIV, diffuso questa mattina, ha stabilito San John Henry Newman Santo Patrono della Pontificia Università Urbaniana. - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva - X Vai su X
Papa Leone XIV in preghiera a Santa Maria Maggiore davanti alla tomba di Papa Francesco - Questa sera Papa Leone XIV si è fermato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a pregare davanti alla tomba di Papa Francesco e, successivamente, davanti all’icona della Vergine, Salus Populi Romani. Scrive msn.com
Contribuisci a mantenere questo sito gratuito - Leone celebra la Messa al Cimitero del Verano per il 2 novembre: «Dio, in Gesù Cristo, ha sconfitto la morte per sempre aprendo un passaggio di vita eterna nel tunnel della morte, perché, uniti a Lui, ... Lo riporta famigliacristiana.it
Primo viaggio di Papa Leone XIV, le tappe e gli incontri in Turchia e Libano - Pubblicato il programma del primo viaggio di Papa Leone XIV che inizia il 27 novembre con il volo verso Ankara, dove il Papa viene accolto e visita il Mausoleo di Atatürk, poi il benvenuto al Palazzo ... Scrive acistampa.com