Papa Leone in preghiera sulla tomba di Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore

La visita del Pontefice a sorpresa nella chiesa dove sono custodite le spoglie di Bergoglio, questa mattina la messa in San Pietro per il suo predecessore e i cardinali e vescovi defunti nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Papa Leone in preghiera sulla tomba di Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore

Un Chirografo di Papa Leone XIV, diffuso questa mattina, ha stabilito San John Henry Newman Santo Patrono della Pontificia Università Urbaniana. - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva - X Vai su X

Papa Leone XIV in preghiera a Santa Maria Maggiore davanti alla tomba di Papa Francesco - Questa sera Papa Leone XIV si è fermato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a pregare davanti alla tomba di Papa Francesco e, successivamente, davanti all’icona della Vergine, Salus Populi Romani. Scrive msn.com

Contribuisci a mantenere questo sito gratuito - Leone celebra la Messa al Cimitero del Verano per il 2 novembre: «Dio, in Gesù Cristo, ha sconfitto la morte per sempre aprendo un passaggio di vita eterna nel tunnel della morte, perché, uniti a Lui, ... Lo riporta famigliacristiana.it

Primo viaggio di Papa Leone XIV, le tappe e gli incontri in Turchia e Libano - Pubblicato il programma del primo viaggio di Papa Leone XIV che inizia il 27 novembre con il volo verso Ankara, dove il Papa viene accolto e visita il Mausoleo di Atatürk, poi il benvenuto al Palazzo ... Scrive acistampa.com