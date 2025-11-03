papa leone celebra la messa per vescovi e cardinali defunti il ricordo di bergoglio

Riprendendo un'antica tradizione, Papa Leone XIV ha celebrato stamani, all'altare della Cattedra di San Pietro recentemente restaurato, la Messa in suffragio dei vescovi e cardinali defunti nell'anno in corso. Il 2025 ha portato con sé un lutto ben più grande per la Chiesa cattolica, la morte di Papa Francesco avvenuta lo scorso 21 aprile e la celebrazione odierna officiata da Leone XIV ha avuto quindi una sacralità diversa dal solito. Quando Bergoglio fu eletto al Soglio di Pietro nel 2013 il suo diretto predecessore era ancora in vita - essendo il primo pontefice rinunciatario dopo svariati secoli - e la celebrazione per tutti i presuli defunti per anni non ha contemplato il Papa precedente: un unicum nella Storia moderna della Chiesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

