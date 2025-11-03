Papa Leone | anche nella morte la speranza di Dio non delude
La speranza cristiana guarda oltre e Papa Francesco l’ha testimoniato. Leone XIV celebra nella Basilica di San Pietro la messa in suffragio del predecessore e di tutti i cardinali e vescovi defunti nel corso dell’anno. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Un Chirografo di Papa Leone XIV, diffuso questa mattina, ha stabilito San John Henry Newman Santo Patrono della Pontificia Università Urbaniana.
Papa Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva
Papa Leone nel giorno dei defunti: "Memoria è speranza futura non solo ricordo passato"
Vaticano, Papa Leone XIV celebra la messa per vescovi e cardinali defunti. Il ricordo di Bergoglio - Riprendendo un'antica tradizione, Papa Leone XIV ha celebrato stamani, all'altare della Cattedra di San Pietro recentemente restaurato,
Leone XIV: la speranza cristiana guarda oltre, Papa Francesco l'ha testimoniata - L'omelia della Messa presieduta dal Papa nella basilica di San Pietro in suffragio di Papa Francesco e dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell'anno "Oggi rinnoviamo la bella consuetudine, in oc