Paolini-Gauff Jasmine punta al poker contro l' americana | il pronostico
Secondo incontro alle Finals di Riad per la tennista azzurra che ha esordito con una sconfitta contro la Sabalenka. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
TROPPA SABALENKA PER PAOLINI! Non iniziano col piede giusto le WTA Finals di Jasmine che cede in due set alla Sabalenka per 3-6/1-6. Dopodomani l’azzurra potrà rifarsi contro Gauff. . . . . . #jasminepaolini #paolini #wtatour #saudiarabia # - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Wuhan, alle 11 Paolini-Gauff: in palio un posto in finale - X Vai su X
Quando si gioca Paolini-Gauff, WTA Finals 2025: programma, tv, streaming - Jasmine Paolini adesso conosce il nome della prossima avversaria che dovrà affrontare in singolare nella fase a gironi delle WTA Finals 2025, in corso di ... Si legge su oasport.it
WTA Finals, Paolini maltrattata dalla "Tigre" Sabalenka: martedì è già ultima spiaggia contro Coco Gauff - WTA Finals, Jasmine Paolini sbranata dalla Tigre Aryna Sabalenka al debutto a Riad: martedì è già ultima spiaggia contro Coco Gauff, non può più sbagliare. Come scrive sport.virgilio.it
Paolini si arrende a Sabalenka. Ma domani può rifarsi con Gauff - e le poche possibilità che in genere concede alle avversarie Aryna ... Segnala ilmessaggero.it