Paola Santarelli, amministratore indipendente di Banca Profilo, ha lasciato l’incarico per motivi professionali. Le sue dimissioni riguardano non solo il ruolo nel consiglio di amministrazione, ma anche la partecipazione al Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e al Comitato Remunerazioni, di cui faceva parte. In una nota, l’istituto ha precisato che il Cda «effettuerà le opportune valutazioni al fine di procedere, ai sensi delle disposizioni di legge e di statuto, alla sostituzione mediante cooptazione dell’amministratore dimissionario». Paola Santarelli era entrata in Banca Profilo come figura indipendente, con incarichi nei principali organi consultivi dell’istituto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Paola Santarelli lascia Banca Profilo