Panchina Genoa si avvicina De Rossi | l’ipotesi sul contratto
Tra le squadre che non sono ancora riuscite a trovare la prima vittoria in campionato c’è il Genoa, che ha avuto un inizio di stagione traumatico. I risultati negativi hanno così portato all’addio di Vieira, dopo il quale la società sta cercando il migliore profilo per provare a raddrizzare le sorti dei rossoblù. Già nei giorni scorsi, tra i nomi circolati per la panchina del Grifone c’è stato quello di Daniele De Rossi, la cui candidatura sarebbe sempre più concreta. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, l’ex allenatore della Roma sarebbe vicino a diventare il nuovo allenatore. Genoa ultimo in classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
