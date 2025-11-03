Tra le squadre che non sono ancora riuscite a trovare la prima vittoria in campionato c’è il Genoa, che ha avuto un inizio di stagione traumatico. I risultati negativi hanno così portato all’addio di Vieira, dopo il quale la società sta cercando il migliore profilo per provare a raddrizzare le sorti dei rossoblù. Già nei giorni scorsi, tra i nomi circolati per la panchina del Grifone c’è stato quello di Daniele De Rossi, la cui candidatura sarebbe sempre più concreta. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, l’ex allenatore della Roma sarebbe vicino a diventare il nuovo allenatore. Genoa ultimo in classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Panchina Genoa, si avvicina De Rossi: l’ipotesi sul contratto