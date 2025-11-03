Palomonte alla ricerca delle origini

di Bianca Desideri Esistono emozioni, parole e storie che vanno oltre il sé e il tempo e che devono essere ricordate e tramandate. Chiedono studio e un’attenta ricerca. Una ricerca in cui ci si può tuffare trattenendo il fiato fino a riemergere con un lavoro che costituisce un punto fermo da cui poi ripartire. E’ quanto hanno fatto gli autori di “PALOMONTE Citt’! .Parl’ ammì!”, premiato alla cerimonia conclusiva del Premio Letterario Internazionale “Emily Dickinson” XXIX edizione. Dopo questo primo volume si sono rituffati nella tradizione e nella storia e hanno continuato ad approfondire il passato di Palomonte, ridente comune in provincia di Salerno, producendo un nuovo e interessante lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it