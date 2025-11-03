La sesta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile è ancora incompleta, in attesa del posticipo di domani sera tra Quinto e Trieste, ma nei sei incontri già andati in scena si sono registrati i successi di Pro Recco, Brescia, Posillipo, Olympic Roma, De Akker e Salerno. I MIGLIORI ITALIANI DELLA SESTA GIORNATA DELLA SERIE A1 2025-2026. Francesco Di Fulvio (Pro Recco): il centrovasca classe 1993 cala il poker tra secondo e terzo quarto del match vinto in casa del Telimar, contribuendo in maniera decisiva al parziale di 14-4, maturato tra secondo e terzo quarto, che spacca la partita contro i siciliani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della sesta giornata di A1. Francesco Di Fulvio trascina la Pro Recco