Pallanuoto i migliori italiani della sesta giornata di A1 Francesco Di Fulvio trascina la Pro Recco
La sesta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile è ancora incompleta, in attesa del posticipo di domani sera tra Quinto e Trieste, ma nei sei incontri già andati in scena si sono registrati i successi di Pro Recco, Brescia, Posillipo, Olympic Roma, De Akker e Salerno. I MIGLIORI ITALIANI DELLA SESTA GIORNATA DELLA SERIE A1 2025-2026. Francesco Di Fulvio (Pro Recco): il centrovasca classe 1993 cala il poker tra secondo e terzo quarto del match vinto in casa del Telimar, contribuendo in maniera decisiva al parziale di 14-4, maturato tra secondo e terzo quarto, che spacca la partita contro i siciliani. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#PHOTOGALLERY I migliori scatti del match Juniores tra S.S. Lazio e Roma 2020 a firma di Stefano Martufi. Forza Lazio Nuoto! ? #sslazionuoto #laprimasquadradellacapitale #pallanuoto #nuoto #sslazio #polisportivalazio #kippekoppefefe - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Posillipo batte Canottieri per 12-9 nel derby di Napoli - Anticipo al venerdì per la sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. Scrive oasport.it
A1 M. Derby al Posillipo, Recco ok. Il Brescia passa di misura a Savona - Il campionato di serie A1 maschile torna in vasca per il sesto turno che si è aperto venerdì 31 ottobre, è proseguito sabato 1° novembre e si conclude martedì 4. Come scrive federnuoto.it
Pallanuoto, i migliori italiani della quinta giornata di A1. Figlioli che lusso per il campionato - MIGLIORI ITALIANI QUINTA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO Mario Del Basso: AN Brescia che continua a vincere, attaccante classe 1998 che continua a timbrare ... Come scrive oasport.it