Pallanuoto femminile le migliori italiane della quinta giornata di A1 Sofia Giustini esaltante

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA QUINTA GIORNATA DELLA SERIE A1 FEMMINILE. Federica Morrone: seconda partita consecutiva tra le top per la giocatrice della Smile Cosenza. L’attaccante classe 2005 si mette nuovamente in mostra con una prestazione da cinque reti che esalta la compagine calabrese. Emma Bacelle: Plebiscito Padova vincente in trasferta a Civitavecchia, ad esaltarsi è l’attaccante padovana, non ancora maggiorenne (17 anni per lei) che sigla tre reti. Sofia Giustini: un colpo di mercato spaziale per le liguri quest’estate. Il ritorno a casa del fuoriclasse del Setterosa sta facendo la differenza, vetta conquistata per il Rapallo, cinque reti nel big match con il Trieste. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, le migliori italiane della quinta giornata di A1. Sofia Giustini esaltante

