Palladino Juventus l’ex obiettivo per la panchina bianconera può tornare ad allenare in Serie A! Ci stanno pensando quei club

3 nov 2025

Palladino Juventus: il suo nome era stato vagliato come sostituto di Tudor prima della scelta di Spalletti, ora è conteso tra Atalanta e Fiorentina. Il nome di  Raffaele Palladino  è tornato prepotentemente al centro delle voci di  calciomercato  relative alle panchine di  Serie A. L’allenatore emergente, attualmente libero, è infatti conteso da due club di alto livello: l’ Atalanta, che lo valuta per il dopo- Juric, e la  Fiorentina, che pensa a un clamoroso ritorno al posto di  Stefano Pioli. Ma per  Palladino  si è mossa concretamente anche la  Juventus, prima che la società decidesse di virare su un profilo di maggiore esperienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

