Palladini | Orsini starà fuori a lungo
La delusione è stampata sul volto di Ottavio Palladini. Quarta sconfitta consecutiva in campionato, la quarta anche nelle ultime cinque partite al Riviera delle Palme che è diventato terra di conquista per tutti. Anche la posizione di Palladini non sembra poi così salda. "Quando le cose non vanno bene - dice il tecnico rossoblù – l’allenatore è sempre in discussione. Il mio compito è quello di porre rimedio alla situazione che si è creata. Certo abbiamo perso quattro partite consecutive e tutto è possibile. Da parte mia cerco sempre di mettere in campo la migliore formazione". La Samb potrebbe perdere il portiere Orsini per parecchio tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
FORMAZIONI UFFICIALI SAMB (4-2-3-1): Orsini, Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi, Candellori, Alfieri, N. Toure, Marranzino, Konate, Eusepi. All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Sbaffo, Battista, Zoboletti, Vesprini, Napolitano, Chiatante, Ma
