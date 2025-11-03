Palio di San Martino e Corsa delle botti | torna la tradizione a Castell' Umberto

Tutto pronto l'8 e il 9 novembre a Castell'Umberto per il Palio di San Martino e Corsa delle botti. Due giorni di festa tra sapori, spettacoli, folklore. Si comincia sabato alle ore 18 con inaugurazione e apertura stand, ore 19 show cooking con lo chef Moccia, ore 21,30 cabaret con Stefano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

