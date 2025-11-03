Palermo per Gomes lussazione alla spalla | ma per il francese scongiurato il rischio operazione

È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo di Inzaghi: rosanero in campo in vista della prossima gara esterna contro la Juve Stabia. Dopo una fase di riscaldamento, la squadra ha svolto un’esercitazione sul possesso palla e un lavoro aerobico. Claudio Gomes, uscito dopo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

LIVE PALERMO-PESCARA 0-0 14'- Gioco fermo al Barbera: infortunio per Claudio Gomes. Problema alla spalla per il 6 rosanero - facebook.com Vai su Facebook

Lussazione della spalla: cos’è, sintomi, trattamento - Lo scheletro del corpo umano è formato da 206 ossa, tutte legate e connesse tra di loro grazie alle articolazioni che, in base al loro grado di mobilità, vengono classificate in articolazioni fisse, ... Lo riporta dilei.it

Lussazione della spalla: che cos'è, come si riconosce e quali sono le terapie - I traumi alla spalla hanno un doppio picco: prima nell’età giovanile, complici infortuni sportivi o stradali, e poi dopo i 70 anni, in seguito a cadute accidentali o movimenti bruschi. Riporta corriere.it

“Non diagnosticarono la lussazione della spalla”. Radiologo e ortopedico condannati a risarcire - I fatti accaduti al San Bartolomeo di Sarzana Sarzana (La Spezia), 24 novembre 2024 – Settantamila euro di risarcimento al datore di lavoro ... Segnala lanazione.it