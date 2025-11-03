**Palermo | controlli interforze allo Zen si cercano armi e droga**

Palermo, 3 nov. (Adnkronos) - Controlli interforze ad 'alto impatto' dalle prime ore del mattino nei quartieri Zen 1 e Zen 2, a Palermo. In campo dalle prime ore della mattina Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, con un significativo impiego di mezzi e uomini e l'ausilio di unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga, dei reparti territoriali e organici e del reparto Prevenzione crimine Sicilia Occidentale della Polizia di Stato. Così come accaduto nelle scorse settimane, l'intervento rientra in un più ampio programma di controllo del territorio volto alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti e al controllo di persone e veicoli in transito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Palermo: controlli interforze allo Zen, si cercano armi e droga**

