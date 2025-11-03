Palermo c5 vittoria per 7-1 nel derby contro gli 89ers | rosanero secondi a -3 dalla vetta
Terza vittoria consecutiva in campionato per il Palermo Calcio a5. La squadra rosanero, nell'ottava giornata del girone A di Serie C1, si impone, tra le mura amiche del "Pala Don Bosco", con un perentorio 7-1 sul Palermo Futsal Eightyniners. A firmare il successo nel derby per la squadra guidata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
