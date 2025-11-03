Palazzo Nani Morcenigo | la vera anima di Venezia 

A Venezia ogni pietra racconta una storia, ma ce ne sono alcune che sembrano respirare insieme alla città, custodendo i segreti delle famiglie che l’hanno abitata, i riflessi cangianti dell’acqua e le voci che attraversano i secoli come un sussurro tra le calli. Nel cuore del sestiere Dorsoduro, tra i canali più silenziosi e autentici, si affaccia l’Hotel Nani Mocenigo Palace, una dimora che non è solo un luogo dove soggiornare ma un’esperienza immersiva nell’anima veneziana, un rifugio che unisce l’eleganza del passato al fascino discreto della modernità. Sulle acque del rio di San Trovaso, in un tratto che unisce la Giudecca al Canal Grande e che conserva il respiro più intimo della città, il palazzo quattrocentesco si presenta in tutta la sua armonia gotica, con la facciata ritmata da quadrifore, cuspidi e portali in pietra d’Istria, opera di un’epoca in cui la bellezza era una forma di potere e di fede. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

