Milano, 3 novembre 2025 – Tensione in consiglio comunale a Milano, dove la seduta è stata sospesa per alcuni minuti oggi pomeriggio, quando delle persone sono entrate chiedendo a gran voce l’interruzione del gemellaggio con la città israeliana di Tel Aviv. I manifestanti hanno iniziato a leggere i nomi delle persone palestinesi che hanno perso la vita da quando è scattato il piano di pace per il conflitto israelo-palestinese. Cosa vuol dire per voi ‘significativo’?. "236 morti dopo 21 giorni dalla tregua", hanno detto dal pubblico, mostrando bandiere della Palestina. Due settimane fa, era stato approvato un ordine del giorno che impegnava la giunta a interromperei rapporti istituzionali Israele, tra cui il gemellaggio con Tel Aviv, "nel caso di un significativo venir meno del rispetto degli impegni del piano di pace se le ostilita' dovessero riprendere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzo Marino, irruzione al consiglio comunale dei manifestanti pro-Pal