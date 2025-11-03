Palazzetto mancato dopo la revoca del finanziamento il Comune deve restituire 150mila euro
Il Comune di Aversa deve restituire 150mila euro per la mancata realizzazione del palazzetto dello sport di via De Nicola, da realizzare con fondi del Pnrr.E’ quanto emerge da una determina della dirigente dell’ufficio tecnico comunale, Danila D’Angelo, che ha annullato i provvedimenti di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
