Palarescifina verso la doppia data di Elodie | lavori urgenti tra torri e biglietteria

Messinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terminato il tris di concerti dei Negramaro ecco in arrivo le due serate di Elodie. Al Palarescifina, fiore all'occhiello degli eventi non estivi, il Comune ha appaltato lavori urgenti di impermeabilizzazione delle torri scala e manutenzione straordinaria dei locali biglietteria e servizi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

