Pagelle Verona Inter 10 bocciati per la Gazzetta | si salvano Calhanoglu e…

Inter News 24 Pagelle Verona Inter, 10 bocciati per la Gazzetta: si salvano Calhanoglu e. I voti del quotidiano ai nerazzurri per la gara di ieri. Nonostante la vittoria rocambolesca per 2-1 sul campo dell’Hellas Verona, La Gazzetta dello Sport usa la mano pesante nelle pagelle dell’Inter. Il quotidiano milanese ha infatti assegnato ben dieci insufficienze ai giocatori nerazzurri (a fronte di un solo voto sotto la sufficienza per i gialloblù), un giudizio che appare francamente troppo severo per una squadra capace comunque di conquistare tre punti d’oro e portarsi a -1 dalla vetta. Calhanoglu e Zielinski i migliori, attacco bocciato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Verona Inter, 10 bocciati per la Gazzetta: si salvano Calhanoglu e…

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Verona-Inter, le pagelle: Calha dinamico, 6,5. Giovane incontenibile, 7 - X Vai su X

Verona-Inter, pagelle: Luis Henrique fantasma, le 2 punte peggio. Che meraviglia quel piede - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle Verona Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida della decima giornata di Serie A - Pagelle Verona Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida della decima giornata di Serie A andato in scena al Bentegodi e terminato 1- Secondo calcionews24.com

PAGELLE Verona-Inter: Zielinski rinato, ‘BoLa’ bocciata - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Lo riporta passioneinter.com

Verona-Inter 1-2, pagelle: Lautaro non si vede, bocciato anche Luis Henrique. Sommer incerto sul gol, Giovane il migliore in campo - 2: i nerazzurri conquistano tre punti pesanti grazie alla rocambolesca autorete di Frese al ... Si legge su eurosport.it