Pagelle Sassuolo Genoa ecco i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Sassuolo Genoa 1-2: Ostigard e Malinovskyi trascinano il Grifone, Berardi non basta Il Genoa centra la sua prima vittoria in campionato grazie a un gol nei minuti di recupero, infliggendo una battuta d’arresto al Sassuolo. La partita sembrava destinata al pareggio, ma la capocciata di Ostigard al 93? decide il match, regalando tre punti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il Cagliari perde 1-2 in casa contro il Sassuolo: Pisacane conferma in gran parte la formazione di Verona, ma stavolta niente rimonta. La partita https://shorturl.at/m6PnU Le pagelle https://shorturl.at/mqbJs - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Sassuolo, le pagelle rossoblù: Esposito gol e poco altro, male Adopo - X Vai su X
Pagelle Sassuolo-Genoa 1-2: Ostigard e Malinovskyi rianimano il Grifone, Berardi torna al gol ma non basta - 2: Ostigard la decide nel finale dopo i gol di Malinovskyi e Berardi, rossoblù alla prima vittoria in campionato ... Come scrive sport.virgilio.it
Sassuolo-Genoa 1-2: video, gol e highlights - Grifone in vantaggio al 18’ col sinistro da fuori area di Malinovskyi. Si legge su sport.sky.it
Sassuolo – Genoa Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, lunedì 3 Novembre ore 18:30. Come scrive stadiosport.it