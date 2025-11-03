Pagelle Milan Roma ecco i TOP e FLOP della super sfida del campionato di Serie A | ecco le valutazioni

Calcionews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Milan Roma: ecco i TOP e FLOP della squadra di Allegri e i giallorossi di Gasperini. Le valutazioni del match di San Siro Big match a San Siro per la 10ª giornata di Serie A 202526: Milan e Roma si sono affrontate in una sfida che profuma di alta classifica e che pesa già . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle milan roma ecco i top e flop della super sfida del campionato di serie a ecco le valutazioni

© Calcionews24.com - Pagelle Milan Roma, ecco i TOP e FLOP della super sfida del campionato di Serie A: ecco le valutazioni

Approfondisci con queste news

Pagelle di Milan-Roma 1-0: Leao luce a San Siro ma segna Pavlovic. Dybala tradisce Gasp - Dybala si fa ipnotizzare da Maignan dal dischetto ma per Gasperini l'attacco è spuntato. Riporta sport.virgilio.it

PAGELLE E TABELLINO MILAN-ROMA 1-0: Leao spacca, Maignan vola. Dybala, niente magia - Roma valido per la 10a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26 ... Come scrive calciomercato.it

pagelle milan roma topMilan-Roma 1-0, le pagelle giallorosse: Dybala serata maledetta (4.5), Cristante (6.5) a uomo su Modric - Serata maledetta della Roma che perde la vetta si divora troppi gol contro il Milan, rigore di Dybala compreso. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Milan Roma Top