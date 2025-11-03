PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CAGLIARI 2-0 | Isaksen si riscatta Borrelli-Esposito coppia flop
Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 10a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Isaksen (Ansafoto) – calciomercato.it Lazio. Provedel 6,5 Lazzari 6. Dal 72? Pellegrini 6 Gila 6,5 Romagnoli 6. Dal 46? Provstgaard 6 Marusic 6 Guendouzi 6 Cataldi 6 Basic 5,5. Dal 61? Vecino 5,5 Isaksen 7. Dall’84’ Pedro sv Dia 5,5. Dall’84’ Noslin sv Zaccagni 7. All.: Sarri 6,5 La notizia vera, quella più bella, oltre alla vittoria è che a firmare il gol è stato Isaksen, che si riscatta dopo l’erroraccio di Pisa. Per il danese fondamentale, per la Lazio ancora di più. Anche perché la prestazione non è stata per niente esaltante, tante le difficoltà soprattutto offensive. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
