Pagamenti negli Unep | arrivano i Pos nei tribunali di Lecce Brindisi e Taranto

LECCE - Gli uffici notificazioni esecuzioni e protesti di Lecce, Brindisi e Taranto si modernizzano con l’introduzione dei pagamenti elettronici. Il presidente della Corte d’Appello di Lecce, Roberto Carrelli Palombi, ha disposto l’installazione di terminali Pos per facilitare le operazioni degli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

