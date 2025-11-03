Pacifici | Una volta i camalli stavano dalla parte giusta persa la memoria storica Salis | Parole fuori luogo | Video

L’intervento a margine della cerimonia per l’intitolazione de “Il Civico giusto”: “A volte il male si combatte con la guerra”. Paolo Masini, ex assessore alla Memoria del Comune di Roma: “Mi dissocio”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Pacifici: “Una volta i camalli stavano dalla parte giusta, persa la memoria storica”. Salis: “Parole fuori luogo” | Video

Altre letture consigliate

L’intervento di Riccardo Pacifici, ex presidente della comunità ebraica di Roma, a margine della cerimonia per l’intitolazione de “Il Civico giusto”: "A volte il male si combatte con la guerra” Guarda il video completo su @ilsecoloxix online, lo trovi al link in bio - facebook.com Vai su Facebook

Party per il film “La Terza Volta” Nella foto il produttore Claudio Bucci e l’attrice Elisabetta Pellini @elipellini - X Vai su X

Pacifici: “Una volta i camalli stavano dalla parte giusta, hanno perso la memoria storica”. Salis: “Parole fuori luogo” - L’intervento a margine della cerimonia per l’intitolazione de “Il Civico giusto”: “A volte il male si combatte con la guerra”. Scrive ilsecoloxix.it

Genova: Pacifici attacca i 'camalli' e difende Israele, "Giovani imbottiti di fake news". Masini si dissocia, Salis: "Non era occasione di polemiche" - Si è accesa la polemica a Genova dopo le parole pronunciate da Riccardo Pacifici, ex presidente della Comunità ebraica di Roma e oggi vicepresidente della European Jewish Association, durante la ... Scrive telenord.it

“Camalli senza memoria storica”, l’ex presidente della comunità ebraica fa scoppiare la polemica. Salis: “Inopportuno” - Pacifici: “Io penso che non è con il pacifismo che si risolvono i problemi, ma è combattendo il male. Scrive msn.com