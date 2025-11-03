PA Avv Borraccino Gruppo Collextion | Riforma urgente del TUEL I dissesti locali hanno distrutto economie e minato fiducia nel sistema

"Le attuali procedure di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale hanno prodotto danni profondi al tessuto economico del Paese. Centinaia di imprese, spesso piccole e medie, sono state travolte dai mancati pagamenti di comuni e società partecipate, con effetti a catena su occupazione, credito e fiducia nel mercato. Ogni fallimento d'impresa legato a un dissesto comunale rappresenta non solo un costo economico, ma una ferita sociale che indebolisce interi territori e ne accelera lo spopolamento. È per questo che la riforma del TUEL non è più rinviabile: occorre un sistema che garantisca certezza del diritto, sostenibilità dell'equilibrio di bilancio e tutela effettiva dei creditori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

