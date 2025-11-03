Ottolini alla Juventus | il nuovo ds è ormai a un passo dal ritorno Ecco di cosa si occuperà nello specifico il dirigente

Ottolini alla Juventus: il nuovo ds è a un passo. Ecco di cosa si occuperà nello specifico il dirigente che ha risolto il proprio contratto con il Genoa. Il ritorno di Marco Ottolini alla Juventus è sempre più vicino. L'ormai ex direttore sportivo del Genoa è il candidato numero uno per la carica di DS bianconero, specialmente dopo aver risolto il proprio contratto con il Grifone nel corso del weekend. Le indiscrezioni, riportate da Tuttosport, parlano di parti molto vicine e di possibili sviluppi positivi attesi a stretto giro. Si monitorano le novità sul suo sempre più probabile ingaggio alla corte di Madama.

