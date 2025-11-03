Ottolini alla Juventus | il nuovo ds è ormai a un passo dal ritorno Ecco di cosa si occuperà nello specifico il dirigente

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottolini alla Juventus: il nuovo ds è a un passo. Ecco di cosa si occuperà nello specifico il dirigente che ha risolto il proprio contratto con il Genoa. Il ritorno di  Marco Ottolini  alla  Juventus  è sempre più vicino. L’ormai ex direttore sportivo del  Genoa  è il candidato numero uno per la carica di DS bianconero, specialmente dopo aver  risolto il proprio contratto  con il Grifone nel corso del weekend. Le indiscrezioni, riportate da  Tuttosport, parlano di parti molto vicine e di possibili  sviluppi positivi attesi a stretto giro. Si monitorano le novità sul suo sempre più probabile ingaggio alla corte di Madama. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ottolini alla juventus il nuovo ds 232 ormai a un passo dal ritorno ecco di cosa si occuper224 nello specifico il dirigente

© Juventusnews24.com - Ottolini alla Juventus: il nuovo ds è ormai a un passo dal ritorno. Ecco di cosa si occuperà nello specifico il dirigente

Approfondisci con queste news

ottolini juventus nuovo dsNuovo ds Juve, Ottolini (e non solo) per il ruolo in casa bianconera. Spunta fuori una nuova indiscrezione - Nuovo ds Juve: Marco Ottolini in pole, Comolli prepara la rivoluzione bianconera La rivoluzione in casa Juventus prosegue senza sosta. calcionews24.com scrive

ottolini juventus nuovo dsJuventus, svolta in dirigenza: Marco Ottolini vicino al ruolo di ds - La Juventus pronta a rivoluzionare l’area sportiva: Marco Ottolini in pole come nuovo direttore sportivo, possibile arrivo già a gennaio. Segnala europacalcio.it

ottolini juventus nuovo dsNuovo Ds? Ecco l’anticipazione e pure il metodo di lavoro! - Possibile, probabile, lo avevamo anticipato esattamente un mese fa e ci eravamo anche sbilanciati sul medoto del nuovo Ds. Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Ottolini Juventus Nuovo Ds