Ostiglia incendio in un' abitazione | i carabinieri salvano un' anziana

Il Maresciallo Capo Pattuglia sale al primo piano della palazzina, sfonda la porta di ingresso dell’abitazione, prende una coperta, avvolge la donna e la porta in salvo sul terrazzo esterno. Con l’arrivo dell’autoscala dei Vigili del Fuoco di Mantova la donna verrà caricata di peso sul cestello, messa in sicurezza e portata in salvo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

