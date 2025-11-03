Ostigard eroe allo scadere il Genoa fa 1-2 col Sassuolo | prima vittoria per il Grifone

Dopo un intenso weekend di Serie A, va in archivio il primo dei due posticipi del lunedì di questa decima giornata. In attesa di Lazio-Cagliari, il Genoa vince sul campo del Sassuolo per 1-2, un risultato di vitale importanza per risollevare classifica e soprattutto morale dei rossoblù. I neroverdi non danno continuità alla vittoria del turno infrasettimanale ma rimangono comunque a 13 punti (11° posto della classifica), un risultato fin qui ottimo per una neopromossa. Grifone che trova la prima vittoria in campionato e abbandona l'ultimo posto in classifica (terz'ultimo a 6 punti), ora occupato dalla sola Fiorentina, in attesa del nuovo allenatore ( De Rossi maggior candidato ).

