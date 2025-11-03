Ostigard beffa il Sassuolo al 92' prima vittoria Genoa
Il Grifone lascia l'ultimo posto in classifica alla Fiorentina REGGIO EMILIA - Nella settimana più complessa della sua storia, il Genoa trova la prima vittoria in Serie A. I rossoblù lo fanno con l'accoppiata Criscito-Murgita in panchina, che schiera la squadra col 3-5-2 e il duo Vitinha-Colombo dav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Serie A, Sassuolo-Genoa 1-2: Ostigard decide al 93’, prima vittoria per il Grifone - Criscito sulla panchina rossoblu: il norvegese fa esultare i liguri in pieno recupero ... msn.com scrive
Colpo Genoa in casa del Sassuolo: Berardi risponde a Malinovskyi, decide Ostigard - Al Mapei è andato in scena il penultimo match della 10ª giornata di Serie A: Criscito e Murgita debuttano con una vittoria pesantissima, in attesa del nuovo allenatore ... Da corrieredellosport.it