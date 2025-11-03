Ostia Antica in cuffia | debutta su Loquis Mosaico di voci

Nel cuore di Ostia Antica nasce un progetto che invita ad ascoltare il passato: Mosaico di voci, il nuovo canale podcast su Loquis, racconta l’antico porto di Roma unendo narrazione e competenze. Realizzato dal Parco Archeologico di Ostia Antica, l’itinerario sonoro accompagna il pubblico tra luoghi, storie e persone che hanno costruito l’identità del sito. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

