Ospedale Fatebenefratelli visita Canonica Generale

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento si prepara ad accogliere la Visita Canonica Generale, prevista dal 7 al 10 novembre 2025. Questo significativo evento sarà condotto dal Molto Rev.do P. Joaquim ERRA MAS, Vicario Generale. La Visita Canonica Generale per Benevento è un tempo di grazia e sinodalità, di rinnovato impegno e di cammino condiviso, che rinvigorisce l’intera Famiglia Ospedaliera ad espandere il concetto e mettere in pratica “L’Ospitalità in un mondo che cambia” – ha dichiarato il Padre Priore Fra Lorenzo Antonio Gamos. L’apertura ufficiale si terrà venerdì 7 novembre alle ore 11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

