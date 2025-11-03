Ospedale Fatebenefratelli visita Canonica Generale
Tempo di lettura: 3 minuti L’ Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento si prepara ad accogliere la Visita Canonica Generale, prevista dal 7 al 10 novembre 2025. Questo significativo evento sarà condotto dal Molto Rev.do P. Joaquim ERRA MAS, Vicario Generale. La Visita Canonica Generale per Benevento è un tempo di grazia e sinodalità, di rinnovato impegno e di cammino condiviso, che rinvigorisce l’intera Famiglia Ospedaliera ad espandere il concetto e mettere in pratica “L’Ospitalità in un mondo che cambia” – ha dichiarato il Padre Priore Fra Lorenzo Antonio Gamos. L’apertura ufficiale si terrà venerdì 7 novembre alle ore 11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PER FAMIGLIA DI ROMA - ZONA OSPEDALE FATEBENEFRATELLI, SI RICERCA BADANTE PER UN SERVIZIO DIURNO 30 ORE SETTIMANALI, A TEMPO INDETERMINATO, CON UNA SIGNORA ANZIANA DA AIUTARE. ORARIO: DAL LUNEDI AL VENER - facebook.com Vai su Facebook
Infermieri uzbeki messi a dormire in ospedale a Milano: né casa né convitto, eppure coprono le carenze della sanità - MILANO – Scelta non proprio usuale, i dieci infermieri appena arrivati dall’Uzbekistan per rinforzare gli organici della sanità lombarda non sono stati alloggiati né in appartamenti che afferiscono ... Riporta ilgiorno.it
Fatebenefratelli, l’ospedale romano risponde alle accuse - Dopo il caso della mamma che non si è sottoposta al raschiamento di un feto diagnosticato morto che poi è diventato un bimbo sano, la struttura sanitaria promette di fare luce sull’accaduto e dichiara ... Secondo panorama.it
Sanità, cartello choc in ospedale: "Se non c'è posto non prendetevela con noi" - È questo il senso di un cartello comparso all'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, sulla Cassia. iltempo.it scrive