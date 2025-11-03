Ospedale Fatebenefratelli visita Canonica Generale

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento   si prepara ad accogliere la   Visita Canonica  Generale, prevista dal   7 al 10 novembre 2025.   Questo significativo evento sarà condotto dal Molto Rev.do P.   Joaquim ERRA MAS, Vicario Generale. La   Visita Canonica Generale   per Benevento è un tempo di grazia   e sinodalità, di rinnovato impegno e di cammino condiviso, che rinvigorisce l’intera Famiglia Ospedaliera ad espandere il concetto e mettere in pratica   “L’Ospitalità in un mondo che cambia”   – ha dichiarato il Padre Priore   Fra Lorenzo Antonio Gamos. L’apertura ufficiale si terrà   venerdì 7 novembre alle ore 11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

