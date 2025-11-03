Ospedale di Pantalla la nuova Tac da mezzo milione di euro è operativa
È operativa la nuova Tac 128 strati di ultima generazione, installata nei giorni scorsi all’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla di Todi. Acquistata con fondi del Pnrr per un valore di circa 530mila euro, “grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale, permette esami complessi (in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
