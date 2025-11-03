Orto in vetro | costruiamo un terrario
Sabato 8 novembre 2025 dalle 16:00 alle 18:00 torna all’Orto Botanico di Catania l’appuntamento con “”, il workshop – a cura di Officine Culturali – per tutte le persone appassionate del verde Partendo da una riflessione sul delicato equilibrio degli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondisci con queste news
Rituali autunnali. Adoro la mia stufa, l'ho acquistata per il boscogiardino ed ora é qui con me a scaldare le mie giornate più fredde, la cenere che mi regala é utile per l'orto e il giardino e la utilizzo per pulire il vetro. Lo sapevi? __________________________ Vai su Facebook