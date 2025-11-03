Orsini sui dazi americani | L’Ue non dà certezze ma bisogna capire che le industrie non sono bancomat

Orsini ha ricordato che in questo momento l'Italia deve saper rispondere a due importanti crisi. Da un lato gli Usa che cercando di attrarre le imprese italiane sul loro territorio, dall'altro la Cina che cerca invece di invadere la nostra Nazione con i propri prodotti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Orsini sui dazi americani: “L’Ue non dà certezze, ma bisogna capire che le industrie non sono bancomat”

