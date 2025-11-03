Orrore sul treno per Londra Ma la polizia esclude il terrorismo

Un viaggio dell’orrore, quello sui binari del treno in viaggio sabato sera nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra Doncaster, in Inghilterra del nord, e la stazione di King’s Cross a Londra. Tra quelle cabine, a colpi di accoltellamenti alla cieca, è andato in scena un attacco degno di un film dell’orrore, dietro il quale, al momento, la polizia esclude un movente terroristico. Tutto sembrava calmo quando il treno, verso le 19,30 (le 20,30 in Italia), è ripartito da Peterborough in direzione di Stevenage. Fino alle prime urla di un passeggero in fuga dalle carrozze di testa: "Correte, c’è un tizio che sta letteralmente accoltellando tutti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orrore sul treno per Londra. Ma la polizia esclude il terrorismo

Approfondisci con queste news

? ORRORE A BORDO DEL TRENO | 10 persone accoltellate, 9 lottano fra la vita e la morte I fatti --> https://www.teleone.it/2025/11/02/orrore-a-bordo-del-treno-a-londra-10-persone-accoltellate-in-pericolo-di-vita/ - facebook.com Vai su Facebook

Orrore e terrore su un treno a #Huntingdon, vicino a Cambridge (GB) dove 2 persone, ora arrestate, hanno accoltellato più passeggeri. Non so se sia dipeso dalla follia della gente o dalla certezza di pene poco severe o quasi inesistenti, ma tutto questo non è - X Vai su X

Orrore sul treno per Londra, undici accoltellati. 'Non è terrorismo' - L'orrore corre sui binari nel Regno Unito, dove un insensato attacco all'arma bianca ha seminato sangue e paura a bordo di un treno in viaggio di sabato sera nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra ... ansa.it scrive

L'assalto, le coltellate, il sangue: l'orrore nei racconti di chi era sul treno per Londra - Sono stati lunghi momenti di panico sul treno verso Londra, talmente surreali che qualche passeggero ha pensato a un grosso scherzo di Halloween: "Erano completamente insanguinati" ... Si legge su ilgiornale.it

Accoltellamento sul treno per Londra, la polizia: «Non è terrorismo». I 15 minuti di terrore, l'anziano eroe, le urla: cosa è successo - Le indagini sull'accoltellamento avvenuto sabato sera in Gran Bretagna sul trano che da Doncaster si dirigeva a King's Cross: arrestati due britannici di 35 e 32 anni ... Secondo corriere.it